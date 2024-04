Nuovi conducenti,. Tper pronta ad assumere

L’azienda Tper è alla ricerca di candidature, ambosessi, al ruolo di operatori di esercizio

per la guida di mezzi della flotta aziendale dedicati

al servizio di trasporto pubblico su percorsi di linea

del territorio urbano o extraurbano di Ferrara e Bologna. I conducenti effettueranno partenze

e transiti seguendo specifici turni macchina, rispettando i turni di guida e secondo programmi

orari ben definiti dall’azienda. All’occorrenza dovranno fornire informazioni all’utenza e svolgere anche un’attività di vendita di titoli di viaggio a bordo. Contratto come operatore di esercizio parametro

140 - tempo indeterminato o apprendistato (per persone under 30 o percettori NASPI). Età minima: 21 ANNI. Prima dell’assunzione i candidati verranno inseriti in percorsi formativi specifici per l’acquisizione delle patenti D (50 ore di corso) e CQC persone (140 ore di corso) con un impegno temporale di circa 3/4 mesi.