Nuovi controlli interforze Città al setaccio

Un nuovo controllo interforze ha visto scendere in campo polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Nel corso delle attività, svolte nella giornata di giovedì, sono state identificate 85 persone di cui 32 con precedenti di polizia, controllati 1.566 veicoli con il targa system ed elevate quattro sanzioni amministrative per mancata revisione e una per scorretto uso della targa prova. Sono stati inoltre sequestrati 22 grammi di hashish, 7 grammi circa di marijuana e circa mezzo grammo di cocaina.

Parallelamente, nella giornata di martedì, la polizia di Stato ha svolto un intervento in Gad con l’aiuto del Reparto prevenzione crimine. Sono state identificate 60 persone di cui 6 straniere, verificati 32 autoveicoli ed elevare due sanzioni. Durante i controlli uno straniero è risultato positivo all’accertamento etilometrico ed è stato denunciato. Una donna è stata invece denunciata per un furto in un negozio. Un cittadino straniero, controllato nel piazzale dell’autostazione, è stato infine denunciato per non aver ottemperato al foglio di via.