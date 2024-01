Nuovi defibrillatori nei luoghi pubblici e corsi di formazione

Prosegue il percorso per dotare luoghi pubblici e particolarmente frequentati a Fiscaglia di nuove postazioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). Dal 2006, grazie all’attività dell’associazione locale ‘Voglio Volare’, è iniziata la prima diffusione di questi dispositivi salva vita. Poi la normativa nazionale entrata in vigore solo dal 2017 ha imposto alle associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche l’obbligo per legge di disporre di defibrillatori e di personale formato, ma per i tanti altri luoghi pubblici e particolarmente frequentati rimane ancora una libera scelta. Per questo Il Comune in sinergia con un’azienda del territorio, ha sviluppato un progetto per dotare i luoghi più sensibili e gli impianti sportivi di defibrillatori: "Con questa scelta – afferma l’assessore Francesco Sovrani – riusciamo a dotare i nostri spazi pubblici di dispositivi sempre aggiornati, manutenutati e soprattutto con la certezza costante di un servizio funzionante H24 e di pronto intervento in caso di arresto cardiaco". I dispositivi che nelle prossime settimane verranno installati saranno ben dieci: Centro sportivo a Migliarino, palestra comunale a Migliarino, Piazza della Repubblica a Migliarino, Piazza Sandro Pertini a Migliarino, Piazza XXV Aprile a Migliaro, palestra comunale a Migliaro, Centro bambini genitori - Centro sportivo a Migliaro, Centro sportivo a Massa Fiscaglia, Palestra comunale a Massa Fiscaglia e Piazza Garibaldi a Massa Fiscaglia. "Stiamo organizzando - aggiunge il sindaco Fabio Tosi -, ‘Corsi di supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce’ aperti a tutti i cittadini, al fine di creare una Fiscaglia sempre più ‘cardioprotetta’".