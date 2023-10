"Nuovi esami su maglione e fucile calibro 12"

Un orrendo duplice omicidio, quello di Riccardo e Dario Benazzi, 64 e 70 anni, uccisi nel 2021, che rischia di rimanere irrisolto. La richiesta di archiviazione della procura da parte del pm Ciro Alberto Savino, della posizione degli unici due indagati, Filippo e Manuel Mazzoni, di 51 e 23 anni, rischia di far rimanre sotto la coltre di mistero l’omicidio dei cugini Benazzi. Uccisi a fucilate e poi i loro copri dati alle fiamme per cancellare le tracce. Quasi un delitto perfetto. Ma le figli e nipoti delle vittime non si arrendono.

Le accuse. Ieri nel corso dell’udienza davanti al gip Silvia Marini, i legali che assistino i parenti delle vittime hanno illustrato di nuovo gli indizi che portarebbero alla loro colpevolezza, tra i quali i colloqui proprio quella mattina tra vittime e presunti assassini. Non solo, l’avvocato Denis Lovison, che assiste le due figlie, la moglie e la nipote di Dario , ha anche chiesto che vengano affidati al Ris di Parma approfindimenti sui tamponi relativi a mano, naso e orecchie degli indagati e sulle tracce di lantanio trovate sulla maglia di Manuel Mazzoni, per "verificare se questo materiale fosse compatibile con le operazioni che i Benazzi stavano eseguendo sull’impianto eolico". Ulteriori accertamenti chiesti sul fucile calibro 12 trovato nella casa dei Mazzoni "sulla funzionalità e datare le macchie di umidità".

La difesa. L’avvocato Stefano Marangoni, che assiste i due indagati, ieri ha ribadito come fin dal presunto orario della morte, "che in base ai testimoni che hanno udito 23 spari si collocherebbe tra le 12.30 e le 13 di quella domenica – ha sottolineato – i Mazzoni vengono scagionati, perché a quell’ora sono già in viaggio verso i Lidi, come dimostra il rilievo del targasystem uno scontrino, e gli incontri che padre e figlio hanno avuto. Nessuna traccia di Dna delle vittime rilevata sui loro vestiti od oggett. E già due giudici, in fase di richiesta di misure cautelari respinte , hanno sottolineato che ’tecnicamente non è superata la soglia minima dei gravi indizi di colpevolezza".