Nuovi eventi al parco Colombani

Dopo il carnevale serale di febbraio l’amministrazione comunale sta cercando di ridare vita al parco "Giulio Colombani" con nuovi eventi. Va in questa direzione il "Primo maggio al Columbus", come viene affettuosamente chiamata l’area verde compresa tra il parco Mafalda Favero e il viale, vede ancora una volta la collaborazione tra amministrazione e commercianti locali, portando relax, musica e buon cibo nel parco principale di Portomaggiore.

"Sarà una manifestazione per tutti – spiega l’assessore agli eventi Gian Luca Roma - che avrà inizio al mattino del primo maggio e si svilupperà durante l’arco di tutta la giornata, tra street food, associazioni del territorio, mercatini, giochi per i più piccoli, picnic e dj set. Aspettando la festa dell’agricoltura e del volontariato, cominciamo a scaldare i motori per quella che sarà una primavera e estate ricca di eventi".