Nuovi giochi inclusivi nel parco di viale dei Mille

PORTO GARIBALDI

Nell’ambito dell’attività di rinnovamento del patrimonio ludico, completata l’installazione di una nuova composizione di giochi inclusiva. La nuova installazione, e a Porto Garibaldi all’interno del parco tra Viale dei Mille e via Calatafimi, è realizzata in struttura metallica e pannellature trattate contro gli agenti atmosferici e sostituisce alcune vecchie composizioni esistenti ormai vetuste e obsolete. La nuova composizione, essendo collocata nelle vicinanze dell’arenile, è ispirata a un ambiente marino in tema con la località.

"Un altro passo avanti lungo il percorso delle iniziative ispirate all’inclusione sociale che ci vede fortemente impegnati da tempo – afferma l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Comacchio Rosanna Cinti –. Facciamo appello - sottolinea - al senso civico dei nostri concittadini affinché il parco conservi la sua bellezza e, soprattutto, la sua funzione di utilità per tutta la nostra comunità". La nuova struttura ludica inclusiva è stata pensata e realizzata per bambine e bambini appartenenti alla fascia d’età 3-6 anni. La sua installazione segue di poche settimane l’inaugurazione di altri due parchi gioco inclusivi.