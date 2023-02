Nuovi giubbotti e attrezzature per i volontari "La protezione civile ringrazia un benefattore"

Significativo momento capace d’intrecciare comunità e volontariato, quello che ha visto coinvolta l’associazione di Protezione civile di Ostellato, supportata dall’azienda "Cavallara" di Massimo Magnani per l’acquisto di materiali utili allo svolgimento delle proprie attività. Gli sforzi comuni hanno permesso l’acquisto di due nuovi giubbotti invernali, che i volontari dell’Avpco indosseranno durante il monitoraggio degli attraversamenti pedonali in entrata e in uscita dalle scuole ostellatesi (l’impegno è attivo da anni a Dogato e dalla fine dello scorso percorso scolastico anche nel capoluogo). Al momento della consegna era presente anche l’assessore Alessio Duatti che, assieme alla presidente dell’associazione Silvia Trevisani, al caposquadra Vito Dastoli e ai volontari, ha voluto ringraziare di cuore l’intera famiglia Magnani per la generosità. Non è la prima volta: già nell’estate del 2020 grazie a una sponsorizzazione dedicata e con la collaborazione di un’altra azienda era stato possibile l’acquisto di una motosega e di un soffiatore per foglie e probabilmente nemmeno l’ultima, vista la disponibilità che lo stesso Magnani ha tenuto a sottolineare verso la Protezione Civile ostellatese, apprezzata e stimata per l’impegno profuso a favore del territorio.

f.v.