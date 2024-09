Nuovi incarichi nell’Arma. In provincia arriva la prima ufficiale donna. Comanderà Comacchio

Motivati, preparati e pronti a ricoprire i nuovi ruoli che l’Arma dei carabinieri ha affidato loro. Il tenente colonnello Luca Treccani e la tenente Lucilla Esposito si sono presentati ufficialmente ieri alla stampa. Treccani, originario di Brescia, negli ultimi tre anni ha ricoperto l’incarico di comandante della Compagnia di Comacchio: ufficiale di grande esperienza investigativa, già messa in pratica tra Modena e Bologna, da domani assumerà il ruolo di comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Ferrara. "Sono orgoglioso di assumere questo incarico – sottolinea il tenente colonnello – i tre anni trascorsi a Comacchio sono stati intensi e di collaborazione con istituzioni e altre forze di polizia. Un territorio non semplice, che soprattutto in estate richiede maggiore attenzione sulla sicurezza stradale, per evitare le cosiddette stragi del sabato sera, e per contrastare il fenomeno della ’mala movida’. Particolare attenzione è stata posta inoltre per combattere le truffe agli anziani, anche grazie a una campagna di informazione tra volantini e applicazione del Protocollo siglato con l’arcidiocesi. E, infine, faccio un grande ’in bocca al lupo’ alla collega che prenderà il mio posto e che saprà fare sicuramente meglio". Lucilla Esposito, 34 anni, con già esperienze investigative alle spalle tra Venezia e Torino, è al primo incarico come comandante di Compagnia ed è anche il primo ufficiale donna dell’Arma in provincia di Ferrara. "Anche io orgogliosa di assumere il mio primo comando di una Compagnia, peraltro in un ambiente, come ho già avuto modo di conoscere, bene organizzato. Intendo quindi procedere nel solco tracciato dal mio predecessore, sia nel campo della sensibilizzazione contro le truffe agli anziani e ai soggetti deboli, che per l’impegno a trasmettere la cultura della legalità, soprattutto nelle scuole. Colpita anche dal buon rapporto costruito con le istituzioni e le altre forze di polizia". Le parole dei due ufficiali sono state precedute da quelle del comandante provinciale, il colonnello Alessandro Di Stefano: "Treccani è un ufficiale di provata esperienza investigativa già in altre province della regione. Orgoglioso, poi, di avere per la prima volta in provincia una ufficiale dell’Arma donna perché le peculiarità femminili possono essere molto utili in campi come la violenza di genere, che in questa provincia è purtroppo molto presente".