Nuovi interventi alla pavimentazione della Pinacoteca

La Pinacoteca di Cento è in fase di recupero post-sisma e l’apertura annunciata per novembre. Il Comune di Cento ha dunque aggiunto altri lavori necessari, decidendo di procedere con interventi di rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido nel tratto di via Matteotti antistante la Pinacoteca, in quanto oggetto di ripetuti tagli e attraversamenti dovuto agli allacci tecnologici per la ristrutturazione post sisma della Pinacoteca comunale. Sono dunque stati affidati i lavori alla O.E. Cattolici per un importo complessivo di 61.199,73 euro trovati nel capitolo di pesa relativo alla manutenzione straordinaria strade, del bilancio di previsione 20232025 esercizio 2023, che presenta la sufficiente disponibilità, finanziata con l’avanzo di amministrazione.