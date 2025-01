Nuovi iscritti per Orgoglio Centese: "Noi portatori di idee concrete"

"È stato un successo straordinario l’aperitivo che nei giorni scorsi ha aperto gli incontri di ‘Orgoglio Centese’ – premettono Elisabetta Giberti e Matteo Veronesi –. Oltre trentacinque persone hanno deciso di partecipare e venti persone hanno deciso di aderire al tesseramento gratuito. Sono persone fortemente motivate, entusiaste di impegnarsi per la loro città, capaci di fare gruppo per obiettivi comuni". Concretezza e dedizione. Da qui una considerazione profonda: "Siamo fieri della risposta dei cittadini a questo incontro – sottolineano la Giberti e Veronesi -. Per noi è possibile fare politica nella sua accezione più nobile, cioè uscendo dalla logica della polarizzazione del litigio, per poter pensare concretamente e liberamente a progetti per la Città e il nostro comune. Orgoglio Centese è nato per uscire dalle logiche partitiche che spesso si mascherano dietro al ’bene di Cento e dei centesi’ ma che invece ne sono lontane anni luce – aggiungono - ed ha dimostrato in questi anni di non appartenere alla tecnica del litigio creata ad arte per distrarre e distruggere, ma vuole concretamente continuare ad essere portatore di idee concrete e progetti".

Orgoglio centese è nato nel 2021 a seguito della ‘rivolta’ del gruppo Lega di Cento capitanato da Elisabetta Giberti “perché non volevamo accettare l’imposizione di Fabrizio Toselli – ricorda – come candidato sindaco, dopo oltre cinque anni di opposizione e relative denunce in consiglio comunale da parte della stessa Lega". Da qui l’inizio di un’affermazione di identità civica coerente che si è fatta voce autonoma e portatrice di programmi e obiettivi: "Orgoglio Centese rafforza il suo ruolo centrale di minoranza – spiega la Giberti - che rappresenta un centro destra equilibrato, da quando il nostro ex candidato ha scelto di tornare a far parte di quegli stessi partiti che avevano cacciato chi non voleva le imposizioni da Ferrara. Con Orgoglio ribadiamo – sottolinea la Giberti - ancora oggi e per il futuro, il nostro essere per i cittadini ed il territorio e non per il risiko dei partiti".