Nuovi marciapiedi da piazzetta Combattenti a via Mascheraio

A conclusione dell’intervento di rifacimento del marciapiede di via Previati, che terminerà in questi giorni, il cantiere delle manutenzioni si ‘trasferirà’ - da lunedì - in via Borgo dei Leoni, nel primo dei due tratti che saranno interessati: da piazzetta Combattenti a via Mascheraio. L’intervento comporterà la necessaria chiusura al traffico veicolare (quindi il passaggio rimarrà possibile per pedoni e ciclisti) e porterà al rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati della strada: l’attuale copertura, ammalorata, in conglomerato bituminoso, lascerà così il posto a un nuovo manto in cemento spazzolato, con calcestruzzo gettato direttamente in opera e lavorato per offrire maggiore accessibilità, resistenza e ottimo grip al transito. Una soluzione condivisa con la Soprintendenza.

Terminata questa prima fase dei lavori - stimata in tre settimane circa - si procederà col successivo tratto, tra via Mascheraio e corso Porta Mare. Questa tranche di intervento richiederà un tempo di esecuzione di 4-5 settimane, durante le quali il traffico veicolare sarà interrotto. "Dopo una prima condivisione, per aggiornare puntualmente residenti e titolari di attività, abbiamo affisso alcune locandine per informare dell’imminente partenza del cantiere e delle modifiche alla viabilità necessarie", spiega l’assessore Andrea Maggi.