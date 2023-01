Nuovi medici di base entrano in servizio dopo i pensionamenti

Il ricambio dei medici di medicina generale nell’Argentano è al femminile dopo diversi pensionamenti. Ora ecco le dottoresse Giulia Miani ed Elena Vannini, che fanno ambulatorio a Filo, San Biagio e Argenta, e la dottoressa Marta Pocaterra, che invece è appena arrivata a Longastrino. Sostituiranno i dottori Luca Vistoli e Alessandro Valloni, che da ieri possono godersi la meritata pensione. "I medici di base sono un presidio importante delle nostre piazze, punti di riferimento per noi cittadini – è il saluto per i medici andati in pensione e i nuovi arrivati del sindaco di Argenta, Andrea Baldini (nella foto con una delle dottoresse) – Il ringraziamento che facciamo ai dottori Vistoli e Valloni è grande, sentito e fatemelo dire, anche commosso".