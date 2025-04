Nuovi mezzi e strumenti per la polizia locale: "Stiamo assumendo anche nuovi agenti"

La Polizia Locale di Cento ha presentato ieri la prima delle due nuove auto Subaru Crosstrek in dotazione alla flotta del Comando. Il veicolo è stato ottenuto anche grazie al contributo della Regione Emilia Romagna per il progetto realizzato in concerto con la Polizia Locale Alto Ferrarese "Incidenti stradali alcool e droga correlati". "Prosegue il nostro impegno nel potenziare i mezzi e la strumentazione operativa in dotazione alla nostra Polizia Locale – afferma il sindaco Edoardo Accorsi, che anticipa l’arrivo nelle prossime settimane della seconda auto, "finanziata interamente con risorse comunali. Dal nostro insediamento abbiamo aggiunto alla dotazione: tre nuove auto, una dotata di cellula di sicurezza, cinque telecamere Targa System, quattordici telecamere urbane di contesto, l’ampliamento dell’infrastruttura hardware per il funzionamento della videosorveglianza, un telelaser, un etilometro e pre-test etilometro, un drug-test per la rilevazione di uso di sostanze stupefacenti alla guida e spray al peperoncino. Oltre all’investimento sulle dotazioni tecniche, anche un investimento sul personale con la sostituzione degli agenti che hanno cessato il servizio e l’assunzione di nuovi. Tutto questo in un contesto complicato per gli enti pubblici in materia di assunzione di personale".