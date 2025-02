"Nuovi modelli di innovazione". Marchio che guarda oltre i confini

Ferrara avrà un World Trade Center? Potrebbe dotarsi di un ‘marchio’ che garantisce a istituzioni e imprese, luoghi ma soprattutto servizi abituati a dialogare col mondo? Cristina Sbaizero, membro del Wtca (World Trade Centers Association) e Ceo del Wtc di Trieste, crede di si. Se ne è parlato ieri, in Camera di Commercio, all’evento organizzato da Sipro. Un’iniziativa che, ha spiegato Stefano di Brindisi, Amministratore Unico, si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che punta ad accendere i riflettori sul territorio ferrarese, per attrarre investitori e creare sinergie. Un’occasione per riflettere su un concetto di sviluppo globale, che, come ha rimarcato il vice presidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni, merita una collaborazione tra pubblico e privato che "significa aprire la mente a nuove idee, a nuovi modelli di innovazione, al futuro, bypassando la rappresentazione di Ferrara come realtà di retroguardia". Parole confermate da Francesco Carità, Assessore comunale, secondo cui "è giusto pensare a un processo di internazionalizzazione, tanto più oggi che aree di Ferrara sono state inserite nella Zls". Durante l’evento è stata portata la testimonianza di Trieste, che insieme a Milano e Genova ha un WTC, con intervento video del vicesindaco, Serena Tonel.