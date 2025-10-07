Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaNuovi orari per la ludoteca: "Si va incontro alle famiglie"
7 ott 2025
CLAUDIA FORTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Nuovi orari per la ludoteca: "Si va incontro alle famiglie"

Nuovi orari per la ludoteca: "Si va incontro alle famiglie"

In programma progetti per i piccoli e incontri per i genitori "Abbiamo adeguato le tempistiche a quelle della scuola".

In programma progetti per i piccoli e incontri per i genitori "Abbiamo adeguato le tempistiche a quelle della scuola".

In programma progetti per i piccoli e incontri per i genitori "Abbiamo adeguato le tempistiche a quelle della scuola".

Nuovi orari per la ludoteca comunale, che sarà aperta il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 13 per andare incontro alle esigenze delle famiglie e tanti progetti, sia per i più piccoli che per i giovani del centro di aggregazione comunale (entrambi gestiti da Cidas). "Abbiamo voluto andare incontro alle esigenze delle famiglie – spiega Marcella Raccanelli, responsabile della Ludoteca La Tana per Noi – pertanto c’è stato un adeguamento degli orari a quelli della scuola e soprattutto si è cercato di intercettare nuovi bisogni delle famiglie". Da quest’anno verranno calendarizzati incontri tematici per neogenitori e giovani coppie, per cercare di accompagnarli nella genitorialità in maniera professionale e attenta. Il centro giovani ‘Presi nella Rete’ mantiene invece gli stessi giorni e orari dello scorso anno, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. "Ad accogliere i ragazzi ci sarà lo stesso educatore dello scorso anno – conferma Manuela Bonora, responsabile del centro giovani –, questo è un valore aggiunto. I ragazzi che al venerdì e al sabato arrivano fino a una trentina, hanno instaurato un rapporto di fiducia che potrà avere continuità". Il sindaco Davide Bergamini, ha sottolineato l’efficace collaborazione tra gli operatori di Cidas e gli uffici comunali. "Un valido partner nella gestione degli spazi comunali dedicati ai giovani" ha sottolineato l’assessore alla Daniela Patroncini.

cl.f.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata