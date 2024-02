Nuovi orizzonti tra i banchi: "Occasione per far conoscere il mondo dell’ortofrutta"

Paolo Bruni, presidente di Cso Italy, descrive molto favorevolmente l’iniziativa "Cronisti in classe". "Abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa – dice – perché credo che il ruolo più importante di "noi più grandi" e anche delle aziende sia quello di formare, aiutare e coinvolgere i giovani a conoscere per dare a loro prospettive future. È anche per questo che, come Cso Italy, abbiamo spesso messo a disposizione la nostra esperienza per preparare giovani tecnici nell’ambito di corsi formazione e di ospitare gli stessi per stage presso la nostra realtà.

E’ un’iniziativa importante per gli studenti ma anche per voi

"Ci piace l’idea di dare il nostro contributo a questo campionato di "giovani giornalisti" che possano cimentarsi anche su temi per loro nuovi e mettere a frutto quanto imparato a scuola su tematiche vicine a noi. Credo che questi momenti possano rappresentare un’opportunità per noi che decidiamo di sostenerle"

Cso Italy si occupa di ortofrutta, tema che dovrebbe essere caro ai giovanissimi

"Cso Italy, l’azienda che rappresento, opera nel campo dei servizi verso l’agricoltura, in particolare l’ortofrutta. Un settore forse poco conosciuto nelle sue peculiarità. O meglio: tutti conosciamo la mela, la pera, la pesca, ma non conosciamo tutto il mondo che gravita attorno alla produzione e commercializzazione di ortofrutta. Si spazia dalla ricerca di innovative tecniche di produzione per produrre le giuste quantità di frutta, di buona qualità, per contrastare le malattie; c’è tutto il discorso legato alla tecnologia di conservazione, della logistica (perché la nostra frutta viene esportata in tutti i mercati del mondo) degli imballaggi, del marketing. Abbiamo poi la fortuna di lavorare per prodotti basiliari per la nostra salute, di cui ne va promosso il consumo"

E’ una realtà molto complessa, soprattutto oggi

"E’ un mondo semplice ma allo stesso tempo complesso. Cso Italy è nato proprio a causa di questa complessità, per fornire al mondo produttivo gli strumenti per vincere le sfide del mercato"

Torniamo a "Cronisti in classe", come potranno intervenire?

"Questo progetto ci dà l’opportunità di far cimentare i ragazzi su temi a noi cari e per molti nuovi, come, divulgare tutti i numeri che descrivono l’ortofrutta, il ruolo del nostro paese in questo settore, della nostra regione e della provincia che vede un’economia molto incentrata sull’agricoltura; focalizzare i problemi derivanti dal cambiamento climatico – molto spesso diciamo che l’agricoltore ha un ufficio a cielo aperto – a cui dobbiamo trovare soluzioni innovative ed efficaci se vogliamo mantenere i nostri primati in termini di quantità e qualità"

La frutta, un consumo forse carente proprio fra i giovani

"Abbiamo spesso rilevato che i giovani consumano meno frutta di quanto si dovrebbe o ci si attenderebbe. E questo è un grande punto interrogativo in un mondo in cui il benessere fisico sta diventando una prerogativa quasi imprescindibile. Sarà interessante vedere come questi ragazzi approcciano anche questo aspetto. Siamo molto contenti, fieri e anche curiosi di vedere i risultati dei lavori di questi futuri, speriamo, giornalisti".