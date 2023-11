Nuovi profili per B&B Silos per aumentare l’organico

B&B Silos, azienda di San Giovanni Ostellato, che progetta e realizza impianti di stoccaggio, trasporto, dosaggio ed automazione delle materie prime, ricerca diversi profili, ambosessi, da inserire nel proprio organico. Venditore Estero richiesto un diploma ad indirizzo linguistico o equivalente con conoscenza lingua inglese avanzato. Ragioniere contabile con titolo di studio di ragioniere o segretario d’azienda, disegnatore meccanico 2D e 3D con titolo di studio di perito meccanico o equivalente. Inoltre, richiesto anche un disegnatore elettrico di quadri elettrici con titolo di studio di elettrotecnica o elettronica o equivalente. In fine un magazziniere componentistica meccanica ed elettrica con titolo di studio tecnico. In tutte le ricerche i candidati dovranno avere residenza dall’azienda a non più di 25-30 chilometri non è richiesta esperienza. Contratto con assunzione inizialmente in somministrazione per un periodo di prova e poi assunzione diretta.