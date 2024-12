Nuovi progetti per l’Associazione Tartufai

Progetti in rampa di lancio per l’Associazione Tartufai Panfilia, nata a settembre scorso, con il supporto di Confcommercio Ferrara. Nei giorni scorsi nel corso della tradizionale “pizzata” natalizia di fronte ad una ventina di soci il presidente dell’associazione, Michele Lodi ha lanciato alcune interessanti idee per l’anno a venire: "Pensiamo che sarebbe opportuno incentivare la piantumazione di alberi in aree verdi publiche e private che possano stimolare la crescita del nobile tartufo bianco: sto parlando di querce, pioppi e tigli. Tutto questo con un duplice obiettivo, migliorare l’ambiente e potenziare la vocazione di questo territorio al prezioso fungo ipogeo. Senza dimenticare l’opportunità di iniziative di divulgazione ed informazione".

Alla serata sono intervenuti il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, affiancato dall’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi: "Sono iniziative che vanno pienamente incontro alla nostra programmazione – ha commentato con entusiasmo il primo cittadino –, sulle piantumazioni di piante autoctone stiamo già valutando alcune zone verdi ad hoc. In secondo luogo siamo Città del Tartufo e la presenza di una associazione dedicata sul nostro territorio è in linea con le nostre intenzioni di promozione e valorizzazione".