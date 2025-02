Nuovi rinforzi per i vigili volontari. Tre promossi al corso di formazione

Sono giovani, addestrati e coraggiosi e adesso saranno pompieri volontari. Hanno scelto di mettere a disposizione il loro tempo libero per gli altri. Il distaccamento di Bondeno dei Vigili del fuoco volontari si rinforza con l’arrivo di tre nuove leve. Hanno tra i 22 e i 28 anni. Indossano la divisa per servire la comunità. Sono Samuele Cannizzaro, Leonardo Cattani ed Edoardo Mantovani, che hanno brillantemente superato il corso di formazione organizzato dal Comando provinciale di Ferrara che si è concluso domenica scorsa. Andranno a incrementare un organico che, nel corso dell’anno appena concluso, ha effettuato oltre quattrocento interventi, coprendo un territorio vasto che si estende anche alle zone limitrofe. Un impegno importante, come sottolinea il Capo distaccamento Claudio Baravelli: "Negli anni scorsi eravamo arrivati a 55 unità, ma ora eravamo scesi a 37 a causa di pensionamenti e trasferimenti. Questo ha reso più difficile garantire i turni, soprattutto quelli diurni". Da qui, l’importanza di un costante lavoro di reclutamento per avvicinare i giovani al servizio, con l’obiettivo di potenziare i ranghi e assicurare un’attività fondamentale per la sicurezza del territorio. "Siamo orgogliosi – prosegue Baravelli – che quattro nei nostri ragazzi abbiano partecipato e superato le selezioni per entrare nel personale permanente dei Vigili del fuoco. Questo dimostra la qualità della formazione che offriamo. Ringrazio i nuovi volontari che hanno appena completato il corso e chi l’ha organizzato". L’arrivo di Cannizzaro, Cattani e Mantovani rappresenta un’iniezione di energia per il distaccamento di Bondeno, un segnale di speranza per il futuro del volontariato e un’ulteriore garanzia di sicurezza per la comunità.

Claudia Fortini