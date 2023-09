Nuovi scavi a Spina, ecco le prime visite

È iniziato venerdì ed è proseguito ieri, il week-end dedicato all’archeologia sul territorio di Comacchio. Proprio da venerdì si sono tenute le visite guidate al sito di Spina, oggetto di una nuova campagna di scavo da parte dell’Università di Bologna con la Cattedra di Etruscologia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, coordinata dalla professoressa Elisabetta Govi. Dal 4 settembre scorso il team di studenti, dottorandi e assegnisti, sotto la direzione scientifica del professor Andrea Gaucci, ha avviato le attività di ricerca nell’area archeologica con una campagna di indagini in concessione e concordate con la Soprintendenza di Bologna che proseguiranno sino al 29 settembre. Il gruppo di lavoro conta studenti dell’Università di Bologna e dell’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, oltre che la collaborazione dei geologi del CNRS francese e dell’Università di Strasburgo. Le ricerche stanno interessando la parte occidentale dell’abitato, a nord del Canale Collettore Mezzano, e hanno la finalità di raccogliere dati sul paesaggio antico nel quale si sviluppò la città e sul suo sistema di delimitazione. Si tratta di temi importanti per comprendere l’organizzazione dell’insediamento e le strategie adottate al fine di rispondere alle sfide dell’ambiente circostante. E venerdì e ieri vi è stata una prima restituzione dell’attività, con le visite guidate impreziosite dalle parole del professor Andrea Gaucci sulle stratigrafie del terreno, sul significato e il valore del ritrovamento di pali in legno, reperti e resti animali. Elementi che arricchiscono le suggestive ipotesi sulla conformazione dell’abitato etrusco di Spina. Presente all’appuntamento anche l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari. Nella giornata di oggi vi sarà un altro, importante appuntamento. Alle 15.30, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara inaugurerà il nuovo spazio studio nell’area archeologica di Spina nell’area ‘Ex casermetta della Guardia di Finanza’, in prossimità del Cippo Folegatti. A conclusione dell’inaugurazione dello spazio studio (che sarà punto di riferimento per gli studiosi che operano nel Comacchiese), si terrà una visita guidata a cura della Soprintendenza. Per partecipare: [email protected] (massimo 25 persone).

Valerio Franzoni