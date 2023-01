Nuovi servizi per le imprese, focus sul settore terziario Il seminario di Ascom in Castello

‘Nuovi servizi per le imprese. Opportunità 2023 per le aziende del Terziario’. È il titolo del seminario previsto per oggi (alle 15 nella sala imbarcadero del Castello) promosso da Ascom Confcommercio in collaborazione con il Gruppo Seac con sede principale a Trento. Dopo i seminari a ottobre sulla gestione d’impresa e a novembre sugli strumenti del credito ora tocca a questa terzo momento in linea con i precedenti sui servizi Ascom a supporto delle imprese con un partner storico ossia il Gruppo Seac di Trento che opera dal 1969 su soluzioni professionali di contabilità, fiscale, paghe e lavoro. "In questa congiuntura economica che dipinge elementi d’incertezza si inserisce questo nostro evento che più che un convegno vuole essere un seminario tecnico – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom – che individui in questo momento di chiaroscuro per l’economia elementi innovativi che siano invece ‘letti’ come opportunità per le nostre imprese che devono essere accompagnate e assistite in questa fase complessa. A ogni emergenza si accompagna una richiesta di servizi".

"Un’esperienza di mezzo secolo quella di Seac in settori fondamentali per le imprese e in particolare per il terziario che necessita di risposte tempestive, aggiornate rispetto alla normativa e al mercato secondo la nostra logica di assistenza, consulenza e sviluppo mirati" rileva il direttore generale Davide Urban che avrà il compito di coordinare il pomeriggio. Al seminario, dopo il saluto del presidente Ascom, sarà il momento dei contributi di Franco Cova direttore generale di Seac e di Luigi Montermini direttore marketing e vendite dello stesso gruppo.