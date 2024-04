Nuovi tavoli per le elementari

Si arricchisce l’arredo per il parco esterno delle scuole elementari del Capoluogo matildeo: nuovi tavoli, sette in tutto, sono stati acquistati dal Comune e successivamente consegnati e installati nel giardino della struttura. Uno di questi tavoli è privo di barriere architettoniche ed è quindi inclusivo per le persone con disabilità. "Spesso i bambini, durante le giornate miti, trascorrono gli intervalli e i momenti di pausa all’esterno – spiega l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –, ed è quindi utile per loro poter contare su grandi e confortevoli tavoli che gli consentano di socializzare oppure di divertirsi con giochi di società. Peraltro, i nuovi arredi si aggiungono ai tavoli che abbiamo posizionato due anni fa tematizzati con il gioco dell’oca di Bondeno e con altri giochi per gli alunni".