Nuovi vertici per i bersaglieri

La sezione di Copparo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) ha recentemente rinnovato i suoi vertici. Infatti, sono stati eletti presidente Fausto Bonazza, vice presidente Matteo Lamberti, segretario Decimo Poli e consiglieri Andrea Mari, Venier Marchesini e Lino Paparella che vanno a comporre il direttivo della sezione. Il neopresidente Bonazza, ieri presso il Municipio di Copparo, ha incontrato il sindaco Fabrizio Pagnoni in Municipio per la presentazione del nuovo direttivo e delle attività da proporre sul territorio, oltre che per l’individuazione di una sede in loco. "È un onore per Copparo vantare un proprio gruppo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – ha affermato il primo cittadino copparese –. Non solo per la sua mission di mantenere vivo lo straordinario spirito del Corpo dei Bersaglieri e l’amor di Patria".

v.f.