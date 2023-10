Nuovo ambulatorio entro l’anno: "L’ex ospedale avrà un’ala moderna"

Si avvicina la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ala est al piano terra della Casa della Comunità di Copparo. L’obiettivo è quello di inaugurare entro l’anno una nuova area ambulatoriale totalmente rinnovata e riorganizzata con spazi più ampi, confortevoli e accessibili. Per fare il punto sull’andamento dei lavori, ieri, si è tenuto un sopralluogo cui hanno partecipato il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, il direttore del Distretto Centro Nord Marco Sandri, la responsabile organizzativa della Casa della Comunità copparese Francesca Bonsi e la collega Silvia Cirelli del Dipartimento Assistenziale, Tecnico, Riabilitativo, della Prevenzione e Sociale, insieme ai referenti del Servizio Tecnico: il direttore Giovanni Peressotti, la geometra Annalisa Sireus, l’ingegnere Caterina Cazzola e l’architetto Laura Tessari. Il cantiere procede spedito sulla tabella di marcia verso l’ultimo step dei lavori, quello delle finiture: conclusa la posa dei pavimenti, è iniziata l’installazione delle porte e nei prossimi giorni partiranno le opere di tinteggiatura e di posa dei controsoffitti e delle luci. La prossima settimana è previsto l’arrivo delle finestre in legno, realizzate artigianalmente per rispondere sia agli standard qualitativi che alle caratteristiche architettoniche richieste dalla Soprintendenza trattandosi di un edificio storico. Come detto, l’obiettivo previsto è di inaugurare la nuova ala ambulatoriale entro dicembre, in modo da poter partire già a gennaio con l’appalto per gli ulteriori lavori di ristrutturazione della struttura copparese finanziati con fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza (Pnrr). L’ala est totalmente riqualificata, ospiterà sale di attesa, Urp e punto di accoglienza, ambulatorio degli infermieri di famiglia e di comunità (Ifec) e ambulatorio del Centro di Assistenza Urgenza (Cau) con una sala comunicante per terapia e osservazione. Verranno realizzate anche due stanze dedicate alla Diabetologia, che spostandosi lascerebbe gli attuali ambienti all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in una sede più agevole sia per gli spazi che per il magazzino. La parte di ADI ‘liberata’ sarà a disposizione delle associazioni, dove trova sede anche l’Avis. Il progetto del nuovo blocco ambulatori si inserisce in un programma di opere di miglioramento della Casa della Comunità finanziate per un importo complessivo di circa 360mila euro.

Valerio Franzoni