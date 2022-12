Nuovo approdo sul Po di Volano Via ai lavori, maxi finanziamento

È definitiva ed efficace l’aggiudicazione alla ditta C.G.X. Costruzioni Generali Xodo di Porto Viro dei lavori di ‘Metropoli di Paesaggio’: le prime fermate Copparo’, che rientra nella strategia nazionale Aree Interne della Regione Emilia-Romagna. L’opera ammonta a 812.800 euro complessivi ed è finanziata nell’ambito dell’asse 5 del Porfesr 2014-2020 con poco più di 530mila euro e cofinanziato per oltre 132mila euro dal Comune di Copparo, che ha stanziato ulteriori 150mila euro a integrazione, per far fronte all’aumento del costo del materiale. L’intervento contempla la realizzazione di un approdo per le imbarcazioni in transito sul Po di Volano tra Ferrara e Comacchio che volessero sostare nel complesso monumentale di Villa Mensa, di una nuova pista ciclabile tra il tracciato della strada provinciale 20 e l’ansa del Po di Volano, fra l’abitato di Sabbioncello San Vittore e il complesso monumentale, e di un percorso pedonale che condurrà da un attracco all’altro, valorizzando così anche la piccola darsena già presente. "Il progetto si sviluppa a partire da una visione strategica di utilizzo del paesaggio come infrastruttura – spiegano dall’amministrazione comunale –, facendo della mobilità sostenibile il motore della rigenerazione urbana e territoriale".