Nuovo archivio, la giunta approva il progetto esecutivo

Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo archivio comunale dell’Unione Valli e Delizie, che sarà realizzato ad Argenta, in via Crocetta. Il progetto si propone un duplice obiettivo: la riqualificazione dell’area, e la costruzione di un nuovo archivio per la raccolta dei documenti che riguardano i servizi tecnici dell’Unione. I lavori prevedono la demolizione di uno stabile presente nell’area e la costruzione del nuovo edificio, coerente con gli standard attuali, che garantiscono il risparmio energetico e la sicurezza sismica. L’importo dell’opera è di circa 520 mila euro, finanziati per 465 mila grazie al bando dedicato alle Unioni della regione Emilia-Romagna. È attualmente aperta la gara per l’affidamento dei lavori, che dovranno essere completati entro l’anno. "Il nuovo archivio – spiega il vice sindaco Sauro Borea, che ha delega ai Lavori Pubblici - è un progetto per noi molto importante: lo scopo è fare in modo che i servizi tecnici del Comune possano essere svolti in maniera più efficiente".