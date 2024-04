Nuovo arredo urbano per l’arrivo del Giro d’Italia

Dopo i sette striscioni che nei giorni antecedenti ricorderanno a tutti che Cento sarà sede di arrivo di tappa del Giro d’Italia il 17 maggio, vedendo arrivare in città ciclisti e appassionati delle due ruote, ora il Comune ha dato mandato di abbellire il centro con delle altalene non utilizzabili. "Ai fini dell’arredo urbano e city dressing che abbellirà il centro storico di Cento nel periodo antecedente l’arrivo del Giro d’Italia a Cento – è l’idea della municipalità e del Comitato di tappa – si intende porre in essere un progetto di partecipazione cittadina denominato "Un Giro in Altalena", in particolar modo rivolto alle bambine e ai bambini centesi che potranno realizzare la propria altalena rosa da appendere come elemento decorativo lungo le vie del centro, con un kit di materiale ed istruzioni fornito dal Comune di Cento".

Iniziativa in un momento dove le bici saranno regine. Il comune sta dunque procedendo all’acquisto del materiale utile a formare il kit da consegnare alle bambine e ai bambini centesi che vorranno aderire al progetto e ha anche dato mandato di acquisto di 100 sedute per la realizzazione di altalene in compensato fenolico per un costo complessivo di 390,40 euro. Sottolineano però che "le altalene costituiranno meri elementi di arredo, non praticabili e non utilizzabili in alcun modo".