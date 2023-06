Nuovo asilo di Goro, aperto il bando per le aziende edili

È aperta la procedura aperta per l’individuazione degli operatori che potranno presentare la propria offerta per la realizzazione del nuovo asilo nido di Goro. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, del valore stimato di 703.644,28 euro, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU – con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per l’amministrazione comunale, si tratta di "un’opportunità unica per contribuire all’educazione e al benessere dei nostri piccoli cittadini". Sul sito del Comune di Goro, all’apposito link, è possibile consultare il bando di gara, gli elaborati progettuali e i relativi allegati. Inoltre, la procedura è pubblicata sul portale Sater della Regione Emilia-Romagna. La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissato per le 13 del 16 giugno.