"Nuovo asilo, il cantiere apre in novembre"

E’ cominciato il conto alla rovescia per il nuovo asilo nido. Salvo ulteriori proroghe, il cantiere aprirà infatti entro il 30 novembre, un investimento di 2,7 milioni di euro, coperti per 2,5 milioni dai fondi europei del Pnrr e i restanti 200 mila dal comune di Argenta. Sorgerà all’interno del parco Melvin Jones, serviranno due anni per portarlo a termine. Il progetto prevede l’allargamento del parco, che diventerà più grande e fruibile rispetto all’attuale.

"Attraverso la realizzazione della nuova struttura – spiega il sindaco Andrea Baldini – amplieremo le dotazioni di posti del nido a fronte della continua richiesta di posti. Ovviamente tutti i cinque nidi del territorio resteranno aperti". Il nuovo nido avrà una capienza di 50 posti, distribuito su 800 metri quadrati. Ci sarà una sistemazione complessiva dell’area, non ancora affidata, ma terrà in considerazione l’intero nuovo polo scolastico, composto oltre che dal nido, dalla nuova scuola per l’infanzia, il cui cantiere aprirà nei prossimi giorni. Il nuovo nido ha avuto una gestazione molto travagliata, soprattutto per la posizione all’interno del parco, contrastata dai residenti di una via adiacente, che si erano costituiti in comitato e promosso una petizione che aveva raccolto più di mille firme. Il 25 settembre scorso il sindaco, il vicesindaco Sauro Borea che ha delega ai Lavori Pubblici e l’assessore all’Istruzione Delia Forte, ha incontrato una delegazione del Comitato.

"E’ stato un incontro costruttivo – evidenzia il primo cittadino a bilancio dell’incontro – al quale cercheremo di dare seguito, se possibile, senza però rischiare di perdere il finanziamento. Ribadisco l’intenzione di continuare a lavorare con il Comitato affinché anche le loro richieste trovino risposta, anche se non dipende dal comune di Argenta l’eventuale slittamento della struttura". Il progetto è stata al centro delle polemiche di un gruppo di residenti contrari a costruire su un parco vicino alle lore case.

Franco Vanini