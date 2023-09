Nuovo asilo per Alberone: "Accoglierà 50 bimbi"

Sono iniziati velocissimi i lavori di realizzazione dell’asilo nido di Alberone, un’opera attesa da 11 anni, da quando il sisma ha tolto alla frazione questo servizio che ora sarà ripristinato grazie a 1.175.000 euro di fondi Pnrr. Un asilo che potrà ospitare 50 bambini nella fascia 3-9 mesi e 10-36 mesi che sta sorgendo in via Giovanni Pascoli, dove si trovava già un basamento e sotto stretta sorveglianza del presidente della consulta Tiziano Balboni che riscontra già benefici per la frazione. "Il cantiere è partito velocissimo e in pochi giorni hanno fatto fondamenta, messo i ferri per la solidità e per il riscaldamento a pavimento e credo che in primavera sarà già finito – dice Balboni – era una delle tante speranze e siamo contenti che perché richiamerà bimbi dalla zona nord, cioè XII Morelli, Buonacompra, Casumaro, Molino Albergati ma anche Finale Emilia. Tutte le mattine vado a vedere il prosieguo del cantiere anche per dare risposte ai miei concittadini". E si parla di futuro. "Credo che avere l’asilo possa aiutare la frazione a svilupparsi di più perché arrivano persone dai paesi vicini per portare i figli e ovviamente fermarsi nei bar e nei forni che lavorano molto proprio in funzione della posizione di passaggio – prosegue – può essere un impulso anche all’economia ma non solo. Questo asilo è importante soprattutto perché questi nostri paesi di frazione rimangono vivi solo se c’è qualcosa. Sono contento anche perché oltre a questo investimento, ne verrà fatto uno anche sulla polisportiva dove c’è uno spogliatoio che era indecente. Il nido sarà centrale per noi". Impulso allo sviluppo della frazione. "Sta già accadendo. Qualche risultato positivo già si vede – spiega – alcune villette appena costruite sono già state vendute e stanno per arrivare giovani e con bambini. I paesi oggi resistono solo se hanno qualcosa di importante, come scuole e riferimenti dove le persone si ritrovano e sempre più le persone acquistano casa vicino ai luoghi di lavoro o perché ci sono servizi. Ad Alberone non c’era più nulla ma ora con l’asilo il futuro è meno incerto". Un cantiere che dovrebbe protrarsi fino a estate 2024 prevedendo la costruzione realizzata con materiali eco-compatibili e sarà a ridotto impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda l’efficientamento energetico.

Laura Guerra