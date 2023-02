Nuovo banco tattile, il museo rinnova l’offerta "Fra le novità la sezione dedicata a Spina"

Alla sala polivalente ‘San Pietro’ di Palazzo Bellini a Comacchio, sabato alle 11, saranno svelati i nuovi allestimenti del museo del Delta Antico al pubblico e alle autorità. Verranno presentati il nuovo banco tattile ‘la storia tra le mani’, l’esposizione di reperti originali depositati al Museo Delta Antico dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Modena, Reggio-Emilia e Ferrara e dalla Direzione Regionale Musei. In più, arricchita è la sezione dedicata alla città di Spina con l’esposizione del corredo della Tomba 579 di Valle Trebba, una inumazione femminile del 440 a.C., caratterizzata da cratere monumentale, segnacolo funerario e monili in oro: parte del corredo è stato restaurato grazie al contributo del Rotary Club Comacchio, Codigoro e Terre Pomposiane. Saranno presentati anche i numerosi reperti recuperati a seguito di sequestri delle Forze dell’Ordine, in particolare Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, le suppellettili provenienti dai più recenti scavi dell’Università di Zurigo nell’abitato di Spina, al quale è dedicata una nuova sezione, dotata di video, realizzata con il contributo della stessa Università, e il completamento del percorso del Museo, con le aule didattiche e, con particolare riguardo alla sezione di Spina, due grandi mappe topografiche e tre nuovi video.

Tali supporti sono frutto delle ricerche e dell’esperienza maturata con la mostra ‘Spina 100’. Infine, il bell’esempio di archeologia sperimentale rappresentato dal Museo Open Air di Stazione Foce, dove il visitatore può vivere un’esperienza sensoriale, aggirandosi all’interno di due ‘case’ ispirate a quelle di Spina. I progetti realizzati sono a cura della Direzione Scientifica del Museo, in accordo con Soprintendenza e la Direzione Regionale Musei e dell’Unione Ciechi.

v.f.