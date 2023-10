Nuovo blitz anti droga. Sequestri in via Canapa

Quasi sei etti di droga sequestrati nell’ultima settimana dalla polizia locale, che fa salire a quasi un chilo il bottino di droga tolta dal mercato illecito degli stupefacenti dagli agenti del comando di via Tassoni negli ultimi quindici giorni. Questo grazie agli assidui controlli del territorio, anche in risposta alle chiamate della cittadinanza che permettono di organizzare servizi mirati nelle zone del territorio comunale più sensibili ad alcune tipologie di reato come lo scambio di sostanze stupefacenti.

In uno di questi servizi, realizzato in mattinata lo scorso mercoledì in via Canapa nelle vicinanze del parco Urbano, gli agenti del nucleo cinofilo della polizia locale hanno rinvenuto 236 grammi di marijuana. In questa circostanza il fiuto di Chloe ha portato a ritrovare un grosso involucro di sostanza stupefacente nascosto tra i rovi di arbusti che dividono i campi da calcio dall’area agricola. Nel pomeriggio, sempre in zona via Canapa, Aaron ha invece fiutato 310 grammi di marijuana contenuti in una busta di plastica e pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio. A questi si sommano altri 52 grammi di hashish scovati in via Baluardi, sempre da Aaron, fra i rami di un albero a oltre tre metri di altezza. "Continuano le azioni repressive – commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi –. I continui ritrovamenti ci convincono del fatto che stiamo percorrendo la strada giusta. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata nelle ultime settimane è frutto anche di una collaborazione con i cittadini, che permettono agli agenti di fare una sorta di mappatura delle zone maggiormente dedite allo spaccio, e da lì mettere in atto azioni sempre più efficaci e mirate. La lotta alla droga sarà sempre più dura e se negli ultimi tempi i ritrovamenti sono saliti è perché qualche anno fa la questione sicurezza veniva sempre lasciata da parte". Sempre in tema di contrasto alla vendita e al consumo di droghe un cittadino ucraino, pizzicato in zona stazione in possesso di 1,10 grammi di hashish, è stato segnalato dagli agenti della polizia locale quale assuntore alla prefettura. L’attività degli operatori di via Tassoni si affianca a un altro importante ritrovamento di droga, eseguito dalla squadra mobile della questura. Nei giorni scorsi, infatti, gli uomini della polizia di Stato hanno recuperato oltre undici chili di droga a casa di un insospettabile ferrarese. L’uomo è stato arrestato e rimesso in libertà dopo aver patteggiato la pena.