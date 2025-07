Nuovo cambio per il bar. Chiude il ‘Centro storico’. Ora un altro franchising

Non è una chiusura, ma qualcosa cambierà. Eravamo tornati ad abituarci a quell’insegna dal sapore retrò, che però nascondeva un locale dal sapore green e al passo con i tempi. Il Centro Storico, il bar acquistato dalla Segafredo nel caldissimo agosto di due anni fa, da ieri ha calato le saracinesche su corso Martiri della Libertà.

Già dalla mattina, le maestranze erano al lavoro per sgomberare gli spazi. Un gruppo di sedie accatastate bloccava l’ingresso al civico 16. "Questo posto non chiuderà definitivamente – racconta una delle persone all’interno di quello che fu un bar dalla storia gloriosa – ma è stato ceduto. Subentrerà un franchising, probabilmente americano". Circolano ipotesi sul nome, ma ancora non si sanno i dettagli dell’operazione. Neanche sui tempi c’è una certezza, anche se le trattative sono in fase abbastanza avanzata da quello che riusciamo a capire. Per il subentro nell’attività, si parla di circa un mesetto ma, come dice un altro addetto all’interno del bar "può essere che l’operazione si perfezioni anche con tempi più rapidi". A ogni modo, entro agosto – un mese che evidentemente per quell’attività lì ha un significato particolare – il corso principale della città avrà una nuova attività sempre di food & beverage. Al momento, i dipendenti che lavoravano nel bar della Segafredo sono sei. "Da quello che sappiamo – racconta un altro addetto – l’azienda che subentra ha garantito la continuità anche sul piano delle garanzie occupazionali, salvo scelte delle singole persone". Molto dipenderà anche dalla tipologia di attività.

Circola, fra le ipotesi, che possa trattarsi di una catena americana specializzata nei brunch. Ma torniamo indietro nel tempo. A quel 31 agosto di due anni fa, quando ci fu il taglio del nastro ufficiale. All’epoca, qualche giorno prima, parlammo con il direttore del franchising di Segafredo. "Dopo il lungo periodo di lockdown e le chiusure prolungate – aveva spiegato Flavio Sarzi Amadè – l’azienda ha deciso di restituire questo locale alla città, con una veste che coniuga l’ambiente, l’innovazione e la sostenibilità. Pure nella preservazione del contesto storico e prestigioso nel quale ci troviamo". Questo, aveva detto il direttore del franchising dell’azienda girandosi attorno e disegnando geometrie con le mani, "è sempre stato uno dei bar di riferimento per i ferraresi". Non sappiamo, con esattezza, quali siano stati i motivi che hanno condotto l’attuale gestione a cedere il testimone ad un’altra realtà. Sta di fatto che il locale di corso Martiri della Libertà non chiuderà per sempre la saracinesca. Sarebbe stato un colpo davvero duro da sopportare. Speriamo solo, per la città, che ci possa essere un po’ di continuità e che il Centro Storico torni nuovamente a essere un punto di riferimento per tutti. Qualsiasi cosa sarà.