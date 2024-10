Nuovo Canalazzo, una petizione contro. Raccolta firme al via

CENTO

Questa mattina dalle 9 alle 12 in piazza Guercino il ‘Comitato salvaguardia del territorio centese’ dà il via alla raccolta firme sulla discussa questione del progetto del "Nuovo canalazzo". Saranno in piazza anche sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle ore 9,30 alle 12,30. "Il banchetto sarà affiancato da un espositore – dice Mauro Bernardi - nel quale mostreremo ai cittadini alcuni documenti importanti". Con la raccolta firme ‘si esprime la contrarietà a dare corso alla realizzazione del progetto’ scrivono ‘in quanto non risolverebbe le problematiche degli allagamenti a Cento, per affrontare i quali occorrono regolari manutenzioni alle opere esistenti ed eventualmente vasche di espansione per la raccolta nei casi di eventi di eccezionale intensità delle acque piovane’. Nel documento il Comitato parla di ‘alto costo previsto per la realizzazione di un intervento la cui utilità ed efficacia non è mai stata dimostrata in modo scientifico’ e ritengono che ‘prioritariamente dovrebbe essere prestata la massima attenzione alla regolare manutenzione della rete di sicurezza idraulica già presente nel territorio’. Infine suggeriscono che invece, ‘occorre predisporre apposite zone di raccolta dove immagazzinare quantità di precipitazioni sempre più intense e difficilmente gestibili con le vecchie soluzioni anche per far fronte, poi utilizzarle al bisogno nei lunghi periodi siccità’.

l.g.