Nuovo capitolo per la piscina centese: "Necessari lavori per migliorarla"

"Una buona nuova per la nostra piscina". A dare l’annuncio di nuove prospettive è l’assessore allo sport Vito Salatiello. "Dopo il passaggio in commissione il 23 aprile – dice – si appresta ad essere discussa in consiglio una proposta di estensione del contratto di gestione della piscina dagli attuali 5 anni, a partire dal 1 agosto 2023, a 7, quindi sino al 2030". E spiega i motivi che portano all’estensione. "Durante un generale processo di riordino e regolamentazione della gestione degli impianti sportivi, infatti – prosegue – alla piscina di Cento era stata riservata la sperimentazione della recente opportunità offerta dalla riforma dello sport di poter affidare la gestione di un impianto sportivo bisognoso di riqualificazione a fronte di un progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi proposti e un piano economico finanziario. Al bando, che vide al tempo l’aggiudicazione a favore di Nuova Sportiva SSD ARL, è seguita una attività di approfondimento e studio della progettazione dei lavori da eseguirsi, di cui una parte già realizzata, come una sistemazione dei locali spogliatoio, la sostituzione della caldaia, che tanti disagi aveva causato in passato, un impianto fotovoltaico da 10 kw e con delibera di giunta del 17 aprile 24, si è approvato anche il progetto esecutivo di rinforzo della struttura". Spiega dunque che in ossequio alla norma, al permanere del contributo comunale annuo di 60000 euro oltre Iva, "viste le migliorie progettuali occorse è possibile concedere una proroga della concessione di ulteriori 2 anni, andando, quindi, fino al 31 luglio del 2030".

Piscina dall’alta frequentazione. "L’impianto natatorio comunale è senza dubbio l’impianto sportivo più utilizzato, con oltre 1400 tesserati e decine di migliaia di presenze annue – ripercorre – Costruito nel 1972, l’impianto è stato negli anni oggetto di diverse opere di ampliamento e ristrutturazione, assolvendo ad una insostituibile necessità sociale, sportiva, ma anche sanitaria. La nostra piscina è, per storia e per centralità, nel cuore di tutti i centesi, che sicuramente ci sono passati almeno una volta nella vita, per imparare a nuotare, per praticare lo sport preferito, per le lezioni scolastiche o su suggerimento del dottore". Da qui l’ultima novità. "Per queste ragioni occorre seguire tutte le strade possibili affinchè persegua la sua opera – dice Salatiello – Tengo molto a ringraziare Nuova Sportiva per la serietà, la professionalità e la vicinanza alla comunità centese dimostrata in questi anni di gestione. Ma come ogni bella storia che si rispetti, è arrivato il momento anche di ripensare il futuro. La considerevole età della nostra piscina ci impone di prendere atto e affrontare le nuove esigenze di un impianto moderno, al passo con la necessità dell’utenza e della tecnologia. Questa estensione contrattuale deve essere vissuta come un punto di partenza che ci dà il giusto respiro per pensare ad un dopo, sensato nella collocazione, nella fruibilità e possibilmente consentendo di rispondere ad ulteriori necessità del comparto sportivo, cogliendo l’occasione della costruenda nuova programmazione urbanistica del territorio". La piscina di Cento, dunque, custode di ricordi, di gesta sportive, di crescita per tanti cittadini, si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, unendo passato, presente e futuro in un progetto che guarda avanti con ambizione e speranza.

Laura Guerra