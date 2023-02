"Nuovo centrosinistra, serve un candidato"

Si chiama "patto di consultazione permanente". Solo chi vanta un’esperienza pluriennale in politica, come il radicale Mario Zamorani, poteva coniare un’espressione di questo tipo per definire un accordo (su temi e questioni stringenti) in vista delle elezioni 2024 tra +Europa e Psi. Da questo rassemblement, nato solo quale giorno fa (grazie all’impegno di Paolo Niccolò Giubelli, Davide Stabellini e Gianni Squarzanti), è già stata avanzata una proposta: convocare una forma di conclave (laico, chiaramente) a seguito del quale individuare il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni. "Da un lato – scrivono +Europa e socialisti – abbiamo una giunta concentrata in comportamenti populisti che affliggono la città con sagre e feste di piazza continuative, dall’altro una opposizione senza progetto e visione. Da un lato una gestione del consiglio comunale irriguardoso verso le regole e dall’altro un’opposizione incapace di sfruttarne gli errori con tattica e strategia politica. Con un Palazzo intriso di arcaismi e bullismo e inadatto ad una qualsivoglia visione socioeconomica per la città e una opposizione senza agenda politica. E intanto si rischia anche a Ferrara lo tsunami di un partito, Fratelli d’Italia, che qui appare intriso da una storia particolarmente reazionaria". "Per questo motivo – proseguono – individuando nell’attuale governo di Ferrara il vero avversario nostro e di un sano sviluppo della città, decidendo di attivarsi per uno schieramento democratico il più ampio possibile, al fine di far uscire Ferrara dal buco nero nel quale è precipitata, i due partiti ritengono di dovere essere il motore per raggiungere la potente svolta necessaria per il bene della città, a partire dall’individuazione delle basi fondanti per un nuovo centrosinistra". La premessa per arrivare a questo patto è che, sia +Europa che Psi, "hanno valutato la a dir poco precaria situazione del centro sinistra di Ferrara, dopo le disastrose vicende che hanno prodotto il tracollo della sconfitta elettorale del 2019, frutto del distacco fra la precedente amministrazione e la città nel suo complesso".