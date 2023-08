Nuovo chiosco all'oasi di Campotto a Argenta: visita l'oasi naturale!

Del progetto se ne parlava da anni, e finalmente in questo week-end prede forma. Si tratta dell’apertura di un punto di ristoro all’interno del Parco della Pieve di San Giorgio, importante sito di valenza turistica, inserito nel Delta del Po, stazione sei, alle porte dell’oasi naturalistica di Campotto. Un servizio che dopo l’allestimento anni fa di bagni e servizi igienici, qualifica ancor più questa area verde, molto frequentata in particolare da bambini, famiglie, anziani, scolaresche. E che ben si adatta ad ospitare variegate tipologie di eventi e manifestazioni, sagre e spettacoli all’aperto, giochi e appuntamenti sportivi. L’attività, assegnata tramite bando di gara dal comune di Argenta, prende il nome di "Più o meno bar". Ed è gestita da Enrico Lateniesi. Che, come dice il sindaco Andrea Baldini. "l’ha aperta per davvero". L’iniziativa merita di sicuro un benaugurale in bocca al lupo. "Ci vorrebbe un chiosco alla Pieve": una frase questa sulla bocca di tutti sino ad ora. Che presa in prestito dal primo cittadino, è divenuta appunto una suggestiva realtà. La struttura, costruita in legno, ben si sposa con questa caratteristica zona ambientale.

n.m.