Nuovo cinema alla Darsena: "Il rilancio comincia con Joker. Dalla provincia fino alla città, pronti a catturare il pubblico"

Ancora l’entusiasmo nelle vene per aver appena firmato la nuova era del cinema Darsena. l’ad di Notorious Andrea Stratta sale in auto, accende il motore è parte. Proprio l’altro giorno – ultimo atto, i nomi in calce al documento – la catena Notorious Pictures ha acquisito la multisala alla Darsena. E’ stato sottoscritto un contratto di locazione pluriennale tra la società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e la Igd titolare della sala. La struttura, data in gestione da Igd service, società controllata al 100% da Igd, sarà trasformata seguendo le linee del format ‘The Experience’. Una svolta che cambierà in modo radicale il panorama del cinema sotto il cielo di Ferrara. "Verrà rinnovato completamente, sarà una vera e propria rivoluzione di quegli spazi, che avranno un volto nuovo. Abbiamo davanti una grande impresa, ci sarà parecchio da fare. Noi ci crediamo", sottolinea l’amministratore delegato, al suo fianco il presidente del gruppo Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti.

Lavori in corso, che cinema volete fare?

"Ci saranno – risponde Stratta – dieci sale per circa 1.700 poltrone di ultima generazione in eco pelle, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli, massima attenzione all’accoglienza dei clienti. Con una serie di servizi al consumatore, fra i quali la comodità del food & beverage con ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso un qr code, la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo. Insomma, terremo fede alla filosofia di Notorious, quella di creare un salotto al cinema. Per i giovani, le famiglie, per avvicinare a questo mondo che ancora regala sogni"

Si dice sia un settore ancora in crisi, soprattutto dopo gli anni del Covid. Una lenta ripresa

"Il cinema va e noi crediamo nel cinema. A Ferrara, dove siamo arrivati, ed anche nelle altre città dove già siamo. Abbiamo allo studio una serie di iniziative proprio per avvicinare il pubblico al grande schermo"

In provincia le sale cinematografiche sono mosche bianche, sopravvive qualche sala parrocchiale. Orfani di cinema

"Abbiamo messo in campo forti sconti, tessere per la fidelizzazione dei clienti, iniziative che puntano ad attrarre anche quegli spettatori che magari partiranno dal paese per venire a Ferrara, a gustarsi un bel film. E’ un bacino, quello del pubblico che vive in provincia. sul quale puntiamo"

Di nuovo i lavori, quanto durerà il cantiere?

"Si parte prima possibile. In luglio e agosto al via un’ampia serie di lavori. Il cambiamento degli spazi sarà radicale"

Quando contate di aprire?

"Il taglio del nastro sarà in settembre"

Ci dica un titolo?

"In ottobre proporremo al pubblico di Ferrara la seconda parte di Joker, il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Sarà quella pellicola il simbolo, un po’ il segnale della ripartenza"

Gli studenti?

"Rinnoveremo la convenzione con l’università per ospitare nelle sale del cinema le lezioni dei ragazzi della facoltà di Economia".