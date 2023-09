Nuovo Codice della strada: “Cellulari, bene la stangata: distrazione primo rischio”

Ferrara, 20 settembre 2023 – La stretta sul Codice della strada, con stangate su cellulare, velocità e alcol alla guida, raccoglie un plauso corale su un territorio in cui gli incidenti mortali rappresentano ancora una triste e tragica costante.

Dall’inizio dell’anno sul territorio ferrarese, secondo i dati dell’Osservatorio sicurezza stradale Emilia Romagna, si sono registrati dodici incidenti con esito fatale. Di questi, quattro hanno riguardato automobilisti, cinque motociclisti, due pedoni e un ciclista. Il 25% di questi incidenti è stato per fuoriuscita di strada autonoma. Ed è proprio a questo dato che si aggancia la riflessione di Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio.

Da tempo, infatti, Sorbi insiste sulla distrazione come principale causa di schianti. "Le proposte del disegno di legge sulla sicurezza stradale vanno nella direzione giusta – premette –. Come Osservatorio insistiamo molto sul tema della distrazione, quindi sull’uso del cellulare, sigarette elettroniche, ma anche distrazione a livello mentale. Riteniamo sia importante lavorare su questo fronte, che reputiamo la principale causa di incidenti. Anche più della velocità".

Secondo Sorbi sono due i temi da sviluppare. "Primo – elenca il presidente dell’Osservatorio –, deve esserci una vera azione culturale. Secondo, serve un aumento di organici di polizia locale e stradale". Già, perché la maggiore presenza di pattuglie sarebbe un deterrente "sia contro le violazioni del codice della strada che contro le distrazioni".

Bene, secondo Sorbi, pure la stretta sull’alcol. "Anche in questo campo – prosegue – cerchiamo di lavorare sull’educazione, regalando alcol test monouso. Riguardo all’alcol-lock (il dispositivo che impedisce l’avvio del motore ai conducenti con tasso alcolemico sopra lo zero, ndr ) penso sia un bene renderlo obbligatorio e che non si debba aspettare oltre".

Un altro aspetto centrale delle nuove normative è la tutela degli utenti deboli della strada, soprattutto i ciclisti. E nella città delle biciclette, la misura che prevede la distanza di un metro e mezzo per gli automobilisti che superano un ciclista non poteva che sollevare dibattito.

In particolare, la Fiab la ritiene una misura essenziale, ma che deve essere ben specificata in modo che non rimanga lettera morta. "Bene l’indicazione della distanza – dichiara Giuliano Giubelli, vicepresidente nazionale di Fiab e referente per la mobilità di Ferrara –, ma la norma non deve essere ambigua. Si parla di un metro e mezzo di distanza ‘dove la strada lo permette’ .

Cosa significa? Il dubbio è che si continui a fare leggi ‘autocentriche’". Giubelli si sofferma poi sull’altro grande problema che attanaglia i ciclisti e cioè la velocità delle auto. "Per la viabilità in bici è il problema principale – sottolinea –. E non si venga a dire che i velox vengono piazzati solo per fare cassa. Servono per la sicurezza".

La conclusione del vicepresidente di Fiab è un misto di speranza e appello. "Auspichiamo – chiude Giubelli – che queste norme migliorino le cose, sperando nella massima chiarezza nello scrivere le leggi. È tempo inoltre di introdurre misure per limitare l’ingresso delle auto in centro storico. La mobilità attiva – chiude il vicepresidente di Fiab – è importante per la salute e chi non può fare a meno dell’automobile dovrebbe parcheggiarla a una distanza tale da permettergli la sua quota di camminata quotidiana. In questo modo si ottengono due risultati: più salute personale e meno intasamento delle città. Il nostro consiglio, come Fiab, rimane sempre lo stesso: più pedalate meglio è".