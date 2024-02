Nuovo colpo allo spaccio. Droga nascosta in un guanto. Tre pusher finiscono nei guai

Quasi un etto e mezzo di droga sequestrata, frutto del fermo di tre spacciatori, di sei ritrovamenti droga da parte dei cani e di sette consumatori pizzicati in possesso di sostanze. Prosegue senza sosta il monitoraggio del territorio da parte del personale della polizia locale. I fatti sono accaduti durante la scorsa settimana tra la stazione, le mura di viale IV Novembre e via Baluardi. "L’attività di controllo del territorio – commenta il vicesindaco Nicola Lodi – non cessa un solo istante. Continua la linea durissima che avevamo promesso in tema di sicurezza, specialmente per il fenomeno dello spaccio".

Alcune dosi di droga sono state ritrovate nascoste fra la vegetazione, mentre in altri casi il personale ha osservato in diretta alcuni tentativi di compravendita, andati a vuoto grazie al pronto intervento. Nel corso di questa tipologia di attività sono stati sequestrati anche 40 euro. Il sequestro più significativo è avvenuto venerdì sera, in piazzale della stazione. Qui uno straniero ha infatti tentato di evitare gli agenti cambiando direzione alla loro vista. Insospettiti, lo hanno seguito e una volta raggiunto il fiuto di Chloe ha fatto il resto. L’uomo aveva infatti appoggiato al bancone della biglietteria un guanto. Al suo interno c’erano più di 30 grammi di hashish. Inoltre, durante un giro di perlustrazione in via Scalambra, gli agenti hanno sequestrato una siringa e un farmaco in seguito all’avvistamento di un uomo 53enne intento a rovistare nel fogliame. L’immediato intervento ha portato a ritrovare una siringa abbandonata e una scatola di un medicinale. Un’immediata verifica ha portato a scoprire che il farmaco era considerato una sostanza stupefacente. Sul posto è quindi stata chiamata l’ambulanza per condurre l’uomo al pronto soccorso.