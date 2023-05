Nuovo colpo allo spaccio Il cane Foras scova la droga

Il fiuto dei cani antidroga della polizia locale continua a mettere i bastoni tra le ruote a chi spaccia in città. Non c’è un’uscita ormai che non si concluda con un ritrovamento di sostanze stupefacenti. Foras è l’ultimo dei cani arrivati nel corpo di polizia locale Terre Estensi. Nonostante sia ancora un cucciolo in addestramento, il pastore olandese è già in grado di rintracciare le sostanze stupefacenti che gli spacciatori nascondono in vari punti della città. L’ultimo successo cane poliziotto risale a due giorni fa. Mercoledì, durante una bonifica sulle mura di via IV novembre, Foras è infatti riuscito a effettuare ben otto ritrovamenti, scovando 69 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana. Le sostanze sono state immediatamente poste sotto sequestro.

Continua quindi senza sosta l’attività di controllo da parte del nucleo anti degrado della polizia locale. Un lavoro certosino e incessante, che riguarda non solo lo smercio di droga nelle aree sensibili di Ferrara (Gad e Baluardi ma non solo), ma anche tutta una serie di situazioni di bivacco, disturbo e microcriminalità.

re. fe.