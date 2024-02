Nuovo colpo allo spaccio, seguito e bloccato in hotel: cocaina in una bomboletta e sotto il letto 11mila euro

Ferrara, 11 febbraio 2024 – Un rapido scambio in un piazzale, il pedinamento fino a un bed & breaksfast e lì la ‘sorpresa’. Quasi quaranta grammi di cocaina nascosti in una bomboletta spray con scomparto segreto e undicimila euro in contanti stipati in un cassetto. A finire nella rete della polizia locale è stato un albanese di 27 anni, disoccupato e incensurato. Il giovane è stato arrestato per spaccio e, ieri mattina, è comparso in tribunale per l’udienza di convalida.

Ma facciamo un passo indietro fino a venerdì. La polizia locale sta svolgendo un servizio di controllo anti droga quando nota un movimento sospetto nel parcheggio di un negozio in fondo a via Bologna, poco prima di Chiesuol del Fosso. Nello spiazzo arriva un’auto. Scende una persona, passa qualcosa a un’altra, poi risale in macchina e parte. Non serve molto altro alla polizia locale per capire cosa fosse appena successo. Le pattuglie si dividono i compiti. Una segue la macchina che si allontana verso la campagna, l’altra ferma la persona che ha preso parte allo scambio. Quest’ultimo risulta essere un consumatore di stupefacenti che aveva appena comprato una dose di cocaina (circa un grammo). C’era dunque da aspettarsi che la persona arrivata in macchina fosse il pusher. Gli agenti seguono l’auto fino a un bed & breakfast nella zona di via Coronella. Qui entrano in azione e intercettano il sospettato.

Alla luce di quanto appurato fino a quel momento, decidono di effetturare una perquisizione nella camera che il soggetto condivideva con un’altra persona (risultata però estranea ai fatti). È sufficiente entrare per trovare conferma a quelle che fino a quel momento erano solo ipotesi investigative. Su un tavolo gli uomini della Locale trovano una bomboletta spray con un doppiofondo nel quale erano nascosti circa 35 grammi di cocaina suddisi in quattro involucri. Altri due grammi di polvere bianca vengono trovati addosso al 27enne. Aggiunti al grammo ceduto al cliente, nel complesso gli agenti sequestrano circa 38 grammi di ‘coca’. Ma non è tutto. Da un cassetto sotto il letto spuntano 11.600 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita. Il giovane viene quindi arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del comando di via Tassoni fino all’udienza fissata per ieri mattina.

Il giudice convalida l’arresto e si procede al processo per direttissima. Le parti si accordano per un patteggiamento, otto mesi di reclusione (con sospensione condizionale) e 1.400 euro di multa. Il giovane (assistito dall’avvocato Alessandro Falzoni) viene quindi liberato senza alcuna misura cautelare in attesa della prossima udienza (fissata per lunedì 19 febbraio) nella quale il giudice leggerà la sentenza.