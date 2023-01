Nuovo corpo unico, la polizia locale cambia i riferimenti

Dal primo gennaio, Vigarano Mainarda è entrato a far parte della Polizia locale dell’Alto Ferrarese, insieme ai comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno. Una scelta fortemente voluta dal sindaco Davide Bergamini e dalla sua giunta, annunciata in campagna elettorale e concretizzata nel primo anno di governo. Le novità per i cittadini di Vigarano Mainarda sono i nuovi riferimenti telefonici per le richieste di pronto intervento, informazioni sui verbali e per le informazioni generali. I presidi territoriali mantengono le attuali sedi, contatti e orari di apertura. In caso di necessità è possibile richiedere appuntamento presso il presidio telefonando al seguente recapito telefonico: 0532 899600. Per quanto riguarda il presidio di Vigarano Mainarda, di via del Municipio con recapito telefonico 0532 436926, è aperto il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle16 ed il sabato dalle 9 alle 12.30. Questi i contatti relativi ai servizi: 0532 899600 centrale operativa pronto intervento aperto dal lunedì al sabato dalle ore 1.30 alle 19, 0532 899650 la Centrale amministrativa informazioni sui verbali aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30.