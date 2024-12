Nuovo corso per la Lega. Dario Carli eletto segretario

Il nuovo corso della sezione di Comacchio della Lega porta il nome di Dario Carli, eletto nuovo segretario di sezione al congresso che si è tenuto nel pomeriggio di sabato. La decisione, giunta con l’unanimità dei militanti presenti, è stata presa durante l’assemblea presieduta dal commissario provinciale Stefano Corti. "La sezione di Comacchio – ha detto Corti – è un riferimento fondamentale per l’intero movimento provinciale. Su questo territorio la Lega ha già dimostrato di avere la forza per raggiungere risultati importanti, attraverso l’impegno e la volontà dei militanti. Con la nomina del nuovo direttivo credo che abbiamo gettato le basi per presentarci forti alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno a Comacchio. Ringrazio tutti i militanti che si sono resi disponibili e che sono certo saranno in grado di lavorare al meglio per riaffermare il ruolo primario della Lega in questa area, espresso tramite il costante lavoro svolto sui temi della sicurezza, del lavoro e dell’ascolto attento dei problemi dei cittadini, da cui nascono le soluzioni ai problemi. Buon lavoro al nuovo segretario Dario Carli e a tutta la sua squadra". Da parte del neo segretario Carli viene rivolto un ringraziamento "per la fiducia. La responsabilità che sento nei confronti degli iscritti mi porterà a profondere sempre più impegno per far crescere la coesione e la capacità di azione della Lega a Comacchio. Il presente e il futuro di questa città e delle sue località, infatti, non possono prescindere dalla forza del nostro partito, che più volte ha manifestato buonsenso e capacità di essere concreto sulle problematiche". Al congresso, oltre al segretario Dario Carli, sono stati nominati i membri Alessia Bulgarelli, Gilberto Bertarelli, Matteo Cavallari e Claudio Peretti.