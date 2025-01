Nuovo Day Hospital Oculistico all’avanguardia

Cento si arricchisce di un nuovo punto d’eccellenza nel campo della sanità, un luogo privato ma che nella città del Guercino ha già annunciato di volersi aprire a convenzioni con il comune per riconoscere prestazioni gratuite ai cittadini più in difficoltà, segnalati dalla municipalità. Oggi alle 17, in via Ferrarese 46, infatti si terrà l’inaugurazione del Day Hospital Oculistico Dho, nuovo centro per diagnosi, cura e prevenzione delle patologie oculari, impreziosito da macchinari all’avanguardia e numerosi professionisti attivi nel settore.

Tra loro, il dottor Paolo Tassinari (nella foto), oculista con una lunga esperienza nella chirurgia vitreoretinica, nonché amministratore delegato della struttura Dho. "Siamo attivi a Cento da alcuni mesi, ma le richieste e la lunga lista di interventi ci hanno portato a ritardare l’inaugurazione – dice Tassinari –. Abbiamo due sale operatorie nella struttura, una tradizionale e una con macchinari all’avanguardia, un’eccellenza sul territorio".

Una struttura di questa importanza che ha scelto di insediarsi proprio qui, per quale ragione? "Cento è equidistante da Bologna, Ferrara, Modena e Mantova, una posizione centrale che la rende multi provinciale e multiregionale, rendendola accessibile a un bacino di utenti vastissimo – prosegue Tassinari – La clinica ha già trattato oltre 200 pazienti, tra di loro un nome di spicco: Tommaso Rinaldi, pallavolista di Serie A che gioca con Modena, che si è affidato a noi per le sue necessità oculistiche".

Macchinari moderni e professionisti del settore in una realtà privata ma che si è già mostrata vicina alle persone. "Abbiamo pensato a modi per per essere accessibili alle tasche di tutti – prosegue Tassinari – e abbiamo anche deciso di rendere la società una Srl benefit per poter organizzare, in collaborazione con la pubblica amministrazione, dei bandi per i comuni vicini, per prestare servizi gratuiti a persone che ci vengono segnalate dai servizi sociali e prestare un servizio al territorio e alla popolazione".

Venendo incontro a un bisogno che è reale. "Il Dho si presenta come una struttura nuova e sicura, con macchinari moderni ed un team di oculisti pronti ad offrire i loro servizi, l’inaugurazione odierna rappresenta per il territorio Centese e limitrofi un’opportunità per tutti coloro che desiderano un servizio di massimo livello, legato esclusivamente all’occhio".

l. g.