Nuovo deposito per le bici Sgomberata la vecchia area, sarà pronto per maggio

Repulisti generale davanti alla stazione ferroviaria. Si sta via via liberando il piazzale nel quale sorgerà la nuova velostazione: l’idea dell’amministrazione è quella di realizzare il tutto prima del concerto di Bruce Springsteen il prossimo 18 maggio. Una corsa contro il tempo. A tutti gli effetti. "Siamo alla fase attuativa di un percorso annunciato - dice il vicesindaco Nicola Lodi -. È la fine del ‘cimitero delle biciclette’ e un tassello ulteriore nella riqualificazione dell’area Gad. La stazione - anche grazie alla scelta di gruppi alberghieri di investire in zona - rinasce. Le nuove strutture consentiranno di potenziare le opportunità per i pendolari e i turisti, a favore di una nuova visione di mobilità sostenibile". Dopo la rimozione delle biciclette si procederà col rifacimento della pavimentazione, la posa di una particolare resina acrilica bicomponente, dove saranno tracciate le indicazioni e i percorsi per l’ingresso alla velostazione; il bike-sharing; la pista ciclo-pedonale; la nuova pensilina; il nuovo parcheggio gratuito, il percorso pedonale verso il parco Marco Coletta. Inoltre, per garantire visibilità e decoro estetico al lato lungo sud-est della velostazione, l’area ecologica esistente sarà riposizionata ad alcuni metri di distanza. Un muro con aperture terra-cielo delimiterà il confine sud - est della velostazione, segnando così il perimetro del deposito controllato delle biciclette. Sarà oggetto di riqualificazione anche l’arredo urbano nell’area circostante: con portabici e rastrelliere. E nell’ambito delle strategie per la mitigazione ambientale, il drenaggio e la prevenzione delle isole di calore, saranno realizzati tre rain gardens tra aiuole circostanti ricavate dall’attuale pavimentazione stradale. L’iniziale quadro economico, aggiornato alla luce dell’inasprimento dei costi delle materie prime, era di 236 mila euro, comprensivo di un anno di costi di gestione. Il dicastero all’ambiente ha contribuito per circa 92mila euro, i rimanenti sono fondi di Ferrara Tua.