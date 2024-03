Nuovo Despar in via Garibaldi, c’è il taglio del nastro

Tutto pronto, domani mattina, per l’inaugurazione del nuovo supermercato a insegna Despar: il taglio del nastro è previsto a partire dalle 9 in via Garibaldi 195. Il nuovo punto vendita è un negozio di prossimità con alcune peculiarità che verranno raccontate durante l’inaugurazione ed è il sesto supermercato che la famiglia Remari apre sul territorio come affiliato Aspiag Service S.r.l., società concessionaria delle insegne Despar, Eurospar ed Interspar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia.