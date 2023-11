Nuovo direttivo della Pro Loco: "I giovani saranno protagonisti"

Lunedì sera a Poggio Renatico è stato creato il nuovo consiglio d’amministrazione della proloco, tra importanti riconferme e qualche new entry."Avevamo preparato la lista ma non volevamo più candidarci – spiega Emiliano Peccenini, presidente uscente – l’abbiamo consegnata 10 minuti prima della scadenza perchè aspettavamo che si facesse avanti qualcuno. Tutti si lamentano ma poi nessuno si è presentato. Volevamo dare spazio ai tanti leoni da tastiera che dicono sempre cosa avrebbero fatto al posto nostro ma anche a chi voleva fare. Quando a pochi minuti dalla scadenza abbiamo visto che nessuno si era fatto avanti, abbiamo dunque presentato la nostra candidatura". Forse immaginando che sarebbe andata così, hanno comunque formato la nuova squadra. "Abbiamo tre new entry e una uscita – prosegue – oltre a me sono dunque confermati Lorenzo Cerioli, Susanna Moscatelli e Silvia Croce. Abbiamo inserito tre giovani che sono Anna Ambrosiano, Marco Pezzullo che erano già venuti ad aiutarci ed ora entrano nel nostro consiglio d’amministrazione e Alessandro Capelli che ha deciso di entrare nel team. Tre persone che hanno visto il gruppo e si sono aggregate a noi per la voglia di aiutare trovandosi bene e gravitando attorno alla proloco già da oltre un anno. Stasera decideremo le cariche e si daranno responsabilità anche ai giovani". Peccenini che ha già ricoperto il ruolo di presidente per 9 anni. "Una cosa bella di questi anni è il gruppo che si è creato – dice – siamo partiti in 5 ora siamo oltre 100. E’ la voglia della gente di venire a dare una mano e contribuire che è la cosa più bella". E si pensa già a lavorare. "Abbiamo già qualcosa in mente e la prima cosa che faremo è il capodanno dentro al tendone PalaProloco di via Testi, con una cena dalle 20 e la tribute band dei Basta Poco sulle note di Vasco Rossi – stuzzica – Probabilmente elimineremo qualche festa ma ce ne saranno di nuove".

Laura Guerra