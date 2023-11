Nuovo direttivo, ecco tutti i nomi

Nuovo consiglio direttivo per l’Accademia delle scienze di Ferrara, in carica per il biennio accademico 2023-2025. Eletti: presidente Pier Andrea Borea; vicepresidente Alessandra Fiocca; consigliere segretario Paolo Zanardi Prosperi; consigliere vicesegretario Guido Casaroli; · consigliere tesoriere Riccardo Caputo; consigliere vicetesoriere Adolfo Sebastiani; consigliere bibliotecario Giovanna Cavallaro; consigliere vicebibliotecario, Giuliana Avanzi Magagna; consigliere di Scienze mediche Giuseppe Spidalieri; consigliere di Scienze Matematiche Roberto Tomatis; consigliere di Scienze giuridiche Francesco Scutellari.