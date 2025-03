Nuovo direttivo per Avis. La presidente è Alessia Sebastiani

Porte girevoli nell’Avis di Argenta, una realtà importante nel mondo del volontariato: ha 793 soci, e nel 2024 ha raccolto 1.391 sacche di sangue, cioè 1.391 "doni" che gli argentani hanno voluto fare a chi ne ha bisogno. Un risultato secondo solo a Ferrara e a Cento nella nostra provincia, segnale di come il tema delle donazioni sia molto sentito.

È una presidenza al femminile, Alessia Sebastiani, che subentra ad Annamaria Toschi. "L’Avis svolge un lavoro straordinario – commenta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – reso possibile perché guidato da volontari appassionati e dedicati. Buon lavoro alla nuova presidente: Alessia Sebastiani e a tutta la squadra, e grazie ad Annamaria Toschi e al direttivo in carica fino a oggi, che negli ultimi anni non si sono risparmiati in niente.

Sono stati anni importanti, dalla realizzazione della nuova e bellissima sede di Avis, ai tanti momenti di crescita dell’associazione, nelle scuole, nelle piazze, insieme a tutto il volontariato argentano.

Lunedì è stata una giornata importante perché è stato rinnovato il direttivo dell’associazione: un nuovo gruppo al lavoro per continuare a servire".

L’Avis infatti ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue e plasma in modo consapevole, come espressione di solidarietà e della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute da parte di cittadini di tutte le età.

